Медицина

12:31 30.08.2017

"Фармак" изучает возможность контрактного производства АФИ в Шостке

Фармацевтическая компания "Фармак" (Киев) рассматривает возможность контрактного производства активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Шостке (Сумская обл.), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор компании Августин Дубничка.

"Мы рассматриваем проекты по контрактному производству АФИ на наших площадях в Шостке. Находимся в процессе переговоров с некоторыми производителями", - сказал он.

Как отметил А.Дубничка, в настоящее время в этой сфере наблюдается высокая конкуренция из-за значительного потенциала производства АФИ в Китае и Индии.

"Когда наша компания будет готова продавать изготовленные на данных мощностях АФИ для рынков Европы и США, планируем организовать в Шостку инспекцию из FDA США, (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - ИФ), а также инспекцию Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранения", - сообщил он.

"Фармак" является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Полный текст интервью читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

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