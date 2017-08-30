Создание национального закупочного агентства может дать новый импульс для фармрынка

Создание и запуск Национального агентства по закупке лекарственных средств может дать новый импульс развитию фармацевтического рынка, считает коммерческий директор ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) Евгений Сова.

"Создание закупочной организации, анонсированной государством, может дать новый импульс для фармацевтического рынка. При этом должны выиграть и сами пациенты, для которых расширится доступ к качественным лекарствам", – цитирует пресс-служба БХФЗ Е.Сову.

По его словам закупка лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН) Национальным закупочным агентством через прозрачные тендеры будет, в частности, способствовать получению участниками торгов больших по объему контрактов и развитию бизнеса.

"Почему БХФЗ не производит онкологические препараты, учитывая, что наличие у нас возможности для выпуска лекарств для онкобольных в разных формах? Мы не видели перспектив запуска такого производства, так как были свидетелями того, какая война идет вокруг тендеров, прозрачность которых подвергалась большому сомнению", - поясняет коммерческий директор.

В БХФЗ акцентировали внимание на том, что ранее отсутствие понимания прозрачности проведения тендеров и объективности в определении победителей способствовало тому, что фармпроизводителей отказывались от участия в них. Государство же, в свою очередь, после создания нацагентства получит возможность планировать закупки лекарств и ИМН на длительный период, контролировать их качество и реализацию, максимально обеспечивать население необходимыми препаратами. При этом ему не нужно будет предусматривать комиссию, которая сейчас существует для международных организаций.

Ранее БХФЗ победил в тендере Программы развития ООН (ПРООН, UNDP) на поставку двух противотуберкулезных препаратов "Рифампицин" и "Этамбутол" общей стоимостью 3,6 млн грн.

Как сообщалось, по итогам 2016 года химфармзавод увеличил чистую прибыль в два раза по сравнению с 2015 годом – до 118,702 млн грн.

БХФЗ входит в ассоциацию "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).