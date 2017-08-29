Медицина

18:37 29.08.2017

Перечень госзакупок-2017г дополнен лекарствами и ИМН по 6 направлениям

Перечень лекарств и изделий медицинского назначения (ИМН), закупаемых международными организациями за средства государственного бюджета 2017 года дополнен препаратами по шести направлениям.

Согласно обнародованному постановлению Кабинета министров Украины, перечень дополнен медикаментами и ИМН для лечения легочной артериальной гипертензии, сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний, а также обеспечения развития донорства крови и ее компонентов.

Кроме того, в перечень также были включены расходные материалы для перитонеального диализа, реактивы для скрининга новорожденных на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, а также медикаменты и ИМН для пациентов ожидающих и перенесших трансплантацию.

Ранее утвержденная Кабмином номенклатура 2017 года не предусматривала закупку препаратов и ИМН по данным направлениям.

Как сообщалось, Кабмин утвердил изменения в перечень лексредств и ИМН, которые закупаются международными организациями за счет государственного бюджета 2017 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Киевские хирурги удалили пациенту опухоль на мозге по новой методике

В Украине зарегистрирован 5-й случай столбняка за год

МИД поручил украинскому посольству в Турции изучить вопрос по эпидситуации в стране

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

ПОСЛЕДНЕЕ

ЮНИСЕФ поставил в Украину 583 тыс. вакцин КПК

Анализ реестра инсулинозависимых пациентов позволит выявить реальное количество "мертвых душ"

Аптечные продажи рецептурных кардиопрепаратов за 7 мес. впервые превысили продажи безрецептурных противопростудных

Аптечные продажи в Украине за 7 мес. выросли на 17% в гривне и на 10% в упаковках

Большинство областей перешли на электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
комплекты постельного белья на price.ua
РЕКЛАМА