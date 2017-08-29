Медицина

17:22 29.08.2017

ЮНИСЕФ поставил в Украину 583 тыс. вакцин КПК

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину 583 тыс. доз вакцины КПК (корь, паротит, краснуха), закупленных за счет государственного бюджета 2016 года, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В целом, ЮНИСЕФ в рамках госзакупок за средства бюджета 2016 года осуществляет поставку в Украину лекарств и средств для иммунопрофилактики общей стоимостью в 843 млн грн.

Как сообщалось, в июле Минздрав подписал договора с международными организациями на закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения, за средства государственного бюджета 2017 года.

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