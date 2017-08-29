Медицина

14:40 29.08.2017

Аптечные продажи рецептурных кардиопрепаратов за 7 мес. впервые превысили продажи безрецептурных противопростудных

Аптечные продажи рецептурных кардиологических препаратов по итогам января-июля 2017 года впервые за последние годы превысили продажи безрецептурных противопростудных препаратов.

"Впервые за много лет по объему продаж в национальной валюте лидируют рецептурные сердечные средства. Ранее бессменным лидером была безрецептурная противопростудная группа препаратов", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании "Бизнес Кредит".

По данным компании, по итогам января-июля 2017 года аптечные продажи рецептурных кардиопрепаратов составили 3,33 млрд грн в денежном выражении, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2016 года, и 46,2 млн упаковок в натуральном.

В то же время аптечные продажи безрецептурных противопростудных препаратов за семь месяцев составили 3,2 млрд грн в денежном выражении и 70,45 млн грн в натуральном.

"Таковы первые результаты реимбурсации, которая началась с апреля текущего года", - считают в компании "Бизнес Кредит".

Как сообщалось, аптечные продажи за семь месяцев 2017 года выросли по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 17% в денежном выражении – до 36,6 млрд грн и на 10% в натуральном выражении – до 850 млн упаковок. Аптечные продажи лекарственных средств за январь-июль 2017 года выросли в денежном выражении на 16% - до 29,699 млрд грн, в натуральном выражении на 10% - до 527,456 млн упаковок.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Киевские хирурги удалили пациенту опухоль на мозге по новой методике

В Украине зарегистрирован 5-й случай столбняка за год

МИД поручил украинскому посольству в Турции изучить вопрос по эпидситуации в стране

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

ПОСЛЕДНЕЕ

Аптечные продажи в Украине за 7 мес. выросли на 17% в гривне и на 10% в упаковках

Большинство областей перешли на электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулине

Столичная "Фармация" за 4 мес. действия программы реимбурсации реализовала препараты по рецептам на общую сумму 12 млн грн

Серьезных предпосылок для подорожания лекарственных средств пока нет

ЕБА отмечает проблему установления ставки НДС на импортные медизделия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
отбойные молотки
РЕКЛАМА