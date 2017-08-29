Аптечные продажи рецептурных кардиопрепаратов за 7 мес. впервые превысили продажи безрецептурных противопростудных

Аптечные продажи рецептурных кардиологических препаратов по итогам января-июля 2017 года впервые за последние годы превысили продажи безрецептурных противопростудных препаратов.

"Впервые за много лет по объему продаж в национальной валюте лидируют рецептурные сердечные средства. Ранее бессменным лидером была безрецептурная противопростудная группа препаратов", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании "Бизнес Кредит".

По данным компании, по итогам января-июля 2017 года аптечные продажи рецептурных кардиопрепаратов составили 3,33 млрд грн в денежном выражении, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2016 года, и 46,2 млн упаковок в натуральном.

В то же время аптечные продажи безрецептурных противопростудных препаратов за семь месяцев составили 3,2 млрд грн в денежном выражении и 70,45 млн грн в натуральном.

"Таковы первые результаты реимбурсации, которая началась с апреля текущего года", - считают в компании "Бизнес Кредит".

Как сообщалось, аптечные продажи за семь месяцев 2017 года выросли по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 17% в денежном выражении – до 36,6 млрд грн и на 10% в натуральном выражении – до 850 млн упаковок. Аптечные продажи лекарственных средств за январь-июль 2017 года выросли в денежном выражении на 16% - до 29,699 млрд грн, в натуральном выражении на 10% - до 527,456 млн упаковок.