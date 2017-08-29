Аптечные продажи в Украине за 7 мес. выросли на 17% в гривне и на 10% в упаковках

Аптечные продажи в Украине за январь-июль 2017 года выросли по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 17% в денежном выражении – до 36,6 млрд грн и на 10% в натуральном выражении – до 850 млн упаковок.

Такие данные агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в компании "Бизнес Кредит".

По данным компании, средневзвешенная цена упаковки товаров аптечной корзины за семь месяцев 2017 года выросла на 3% по сравнению с январем-июлем 2016 года – до 42,91 грн.

Аптечные продажи лекарственных средств за январь-июль 2017 года выросли в денежном выражении на 16% - до 29,699 млрд грн, в натуральном выражении на 10% - до 527,456 млн упаковок.

Средневзвешенная цена лекарственных средств в аптечной рознице по итогам семи месяцев 2017 года составила 56,3 грн за упаковку.

В компании "Бизнес Кредит" отмечают, что товарооборот розничного аптечного рынка за семь месяцев 2017 года вырос преимущественно за счет роста спроса.

Наиболее высоким был прирост суммы продаж в слое низких цен за счет притока новых товаров. В сегменте высоких цен эксперты отмечают значительный прирост спроса, средний ценовой слой показал самый высокий рост средневзвешенных цен.

Как сообщалось, аптечные продажи в Украине в январе-мае 2017 года в денежном выражении возросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 26,573 млрд грн.

По итогам 2016 года аптечные продажи в Украине в денежном выражении возросли на 22% по сравнению с 2015 годом – до 57,211 млрд грн, в натуральном выражении аптечные продажи увеличились на 13% - до 1,432 млрд упаковок. Розничные продажи лекарственных средств в 2016 году в денежном выражении возросли на 21% - до 46,872 млрд грн, в натуральном выражении - на 14%, до 891,945 млн упаковок.

По итогам 2015 года аптечные продажи в Украине в денежном выражении выросли на 18% по сравнению с 2014 годом – до 47,144 млрд грн, тогда как в натуральном - сократились на 18%, до 1,314 млрд упаковок.