Медицина

12:45 29.08.2017

Большинство областей перешли на электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинеБольшинство областей перешли на электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулине

Большинство областей Украины перешли на электронный реестр пациентов, нуждающихся в препаратах инсулина, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В течение последних восьми месяцев большинство областей перешли на использование единого реестра и работают по процедуре реимбурсации. На сегодня, области, которые лучше подготовлены к работе через реестр (Полтавская, Черниговская, Винницкая), уже значительно экономят на закупке препаратов инсулина", – отмечено в сообщении.

Тендерная процедура при закупке инсулинов не гарантирует прозрачности выбора препаратов и определения их количества. В частности, согласно статистике, которую ежегодно получает министерство, в стране насчитывается около 220 тыс. пациентов, в то время как в электронный реестр в настоящее время внесено около 174 тыс.

"Эти данные указывают на наличие в стране около 46 тыс. несуществующих лиц, которые учитывались при обосновании количества средств на закупку препаратов инсулина за средства государственного бюджета", – отмечено в сообщении.

Введение реестра позволяет государству избежать необоснованных закупок.

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