Столичная "Фармация" за 4 мес. действия программы реимбурсации реализовала препараты по рецептам на общую сумму 12 млн грн

Столичное КП "Фармация" за четыре месяца действия программы "Доступные лекарства" реализовало препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета ІІ типа почти по 251 тыс. рецептов на общую сумму 12 млн грн.

Согласно сообщению на сайте сети, в июле сеть реализовала лекарственные средства на по данным нозологиям общей стоимостью 2,9 млн грн по 58 тыс. рецептов.

По состоянию на 23 августа распорядители бюджетных средств в полном объеме рассчитались с аптечными учреждениями за отпущенные в июле препараты.

Кроме того, в сообщении отмечено, что в июле количество рецептов отпущенных сетью снизилось на 12% по сравнению с июнем – на 7,2 тыс. рецептов, сумма – на 200 тыс. грн.

"В начале августа правительство внесло изменения в программу "Доступные лекарства" – выросло количество торговых названий лекарственных средств, тогда как количество международных непатентированных названий (МНН) и нозологий, несмотря на ожидания общественности, не изменилось", - отмечено в сообщении.

Среди недочетов программы в "Фармации" также отметили и отсутствие комбинированных препаратов.

В свою очередь, врачи жалуются на большое количество желающих получить доступные по цене лекарства, что существенно влияет на их нагрузки, а аптечные сети - на экономическую необоснованность этой программы.

В целом, более чем из 2 тыс. аптек Киева участие в программе реимбурсации принимают 227 аптечных учреждений (в том числе 56 коммунальных).

Как подчеркнули в "Фармации", эксперты разных фармацевтических организаций утверждают, что низкий уровень заинтересованности аптек связан с низкой стоимостью рецепта (в среднем 5,3 грн), снижением поступлений от розничной торговли другими препаратами и увеличением нагрузки на персонал аптек.

Как сообщалось, количество отваренных коммунальной столичной сетью рецептов по итогам июня сократилось на 22,4% по сравнению с показателями мая-апреля.

Программа реимбурсации "Доступные лекарства" стартовала в Украине 1 апреля 2017 года. В настоящее время в реестр входит 199 позиций, стоимость 30 из них государство возмещает в полном объеме.