Серьезных предпосылок для подорожания лекарственных средств пока нет

Предпосылок для подорожания лекарственных средств в настоящее время нет, считает директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) Владимир Руденко.

"Ми не видим серьезных предпосылок для подорожания лекарств. Курс доллара и евро стабилен. Может потом будут изменения, но сейчас ситуация стабильная. Никто пока не говорит о подорожании коммунальных услуг, поэтому предпосылок для роста цен в аптеках нет", - цитирует слова В.Руденко пресс-служба АПАУ.

Ранее ряд СМИ заявлял о возможности подорожания лекарств.