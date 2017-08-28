Медицина

14:32 28.08.2017

ЕБА отмечает проблему установления ставки НДС на импортные медизделия

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) отмечает проблему установления ставки НДС на одни и те же поставляемые в Украину медицинские изделия в размере 7% или 20%.

"Это глобальная проблема для всего рынка медицинских изделий, которая длительное время не может получить решение", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор комитета здравоохранения ЕБА Наталия Сергиенко.

Она отметила, что в настоящее время законодательство ограничивает применение ставки НДС 7% только для определенного перечня медицинских изделий, если им присвоены соответствующие коды Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД), т.е., ставка 7% устанавливается только для медизделий, которым таможенные органы присвоили соответствующий код.

"Парадокс состоит в том, что одному и тому же медицинскому изделию при разных поставках может быть присвоен код как 7%, так и 20%. Поэтому схему, где ставка НДС привязана к коду УКТВЭД, однозначно нужно менять", - сказала она.

Как отметила Н.Сергиенко, это общая позиция всего комитета здравоохранения ЕБА. При этом проблема установления разных НДС на одни и те же товары существует и не решается длительное время.

"В этой связи возникает и другой вопрос: почему в стране, где будет проходить медицинская реформа и необходимы будут разные, желательно, самые современные медицинские изделия, большинства из которых на рынке Украины нет, медицинские учреждения или пациенты должны будут платить больше за медицинское изделие из-за НДС 20% вместо 7%?", - сказала она.

Н.Сергиенко подчеркнула, что ЕБА выступает за единую ставку НДС для медицинских изделий, "которые являются такой же социально значимой продукцией и также влияют в результате на качество жизни и ее продолжительность, как и лекарства".

Она также отметила, что в настоящее время в Украине не производятся высокотехнологические современные медицинские изделия, а многие из таких изделий не поставляются в страну из-за проблемы установления размера НДС.

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