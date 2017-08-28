Около половины украинских респондентов отметили ухудшение качества медицинского облуживания

Около половины украинских респондентов – 47% - отметили ухудшение в последние два года качества медицинского обслуживания, противоположного мнения придерживаются 10%, сообщила социологическая группа "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, проведенного группой, треть респондентов (34%) считает, что уровень качества медицинского обслуживания не изменился.

Большинство опрошенных - 71% - доверяет советам родственников или знакомых по лечению, при этом врачам "скорой помощи" доверяют 68% респондентов, медсестрам – 66%, фармацевтам и аптекарям - 65%, терапевтам и семейным врачам - 63% опрошенных.

Половина из них доверяет советам преподавателей медицинских специальностей, треть - советам священников и служителей церкви.

Кроме того, 30% респондентов доверяет альтернативной медицине.

По данным социологической группы "Рейтинг", менее чем за год количество респондентов, для которых лечение обходится очень дорого, выросло на 22 п. п. – до 69%.

Частную медицинскую страховку имеет 7% опрошенных, что на 1. п.п. больше, чем в ноябре 2016 года.

Кроме того, 56% респондентов заявили, что у них в течение последнего года не требовали деньги за лечение или оказание медицинских услуг, 20% отметили наличие фактов коррупции.

Также в релизе "Рейтинга" отмечается, что 63% респондентов поддерживает право человека на донорство органов после смерти, четверть высказалась против трупной трансплантации.

Опрос проводился с 26 июля по 2 августа путем формализованного интервью среди населения Украины в возрасте от 18 лет.

Погрешность выборки составляет не более 2,8%.