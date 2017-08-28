Медицина

12:48 28.08.2017

Реимбурсация и введение медстрахования – наиболее известные украинцам инициативы в сфере здравоохранения

Украинцы наиболее осведомлены о таких инициативах в сфере здравоохранения, как введение системы реимбурсации лекарственных средств, общегосударственного медицинского страхования, а также повышение заработной платы врачей, сообщается в пресс-релизе социологической группы "Рейтинг".

"Среди правительственных инициатив в медицинской сфере респонденты больше всего осведомлены о введении системы бесплатного предоставления лекарств от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний по рецепту врача (77%) и введении общегосударственного медицинского страхования (61%)", - отмечено в сообщении.

Около половины знают о повышении заработной платы врачей – 54%, и введении строго контроля над фондами строительства "Охматдета" – 50%.

Менее известными среди населения является введение референтного ценообразования, договоров между пациентами и врачами первичного уровня медицинского обслуживания, а также создание центров общественного здоровья и госпитальных округов.

"Меньше всего опрошенные осведомлены о предоставлении субсидий на медицинские услуги внутренне перемещенным лицам из Донбасса и Крыма и внедрении стандартизированных протоколов на базе "доказательной медицины" для лечения всех заболеваний", - отмечено в сообщении.

Среди правительственных инициатив в сфере здравоохранения больше всего приветствуется программа "Доступные лекарства" – ее поддерживают 91% опрошенных и введение контроля над фондами строительства нового корпуса "Охматдета" – 89%. Создание центров общественного здоровья и введение референтного ценообразования положительно оценивают 77% респондентов, предоставление субсидий на медобслуживание внутри перемещенным лицам 71%.

При этом введение общегосударственного медстрахования одобряют 69%, международных протоколов лечения 58%, создание госпитальных округов менее половины – 44%.

Кроме того, половина опрошенных – 53% убеждены, система здравоохранения должна финансироваться по принципу "деньги идут за пациентом", 20% опрошенных считают, что расходы государства на систему здравоохранения должны формироваться исходя из количества медицинских учреждений и больничных коек в них.

"Подавляющее большинство опрошенных - 77% - поддерживает законопроекты, в состав которых входят перечисленные инициативы, 15% - не поддерживают, 12% - не определились", - отмечено в сообщении.

Опрос проводился с 26 июля по 2 августа путем формал

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