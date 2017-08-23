Минздрав должен разработать законопроект о системе общественного здоровья в ІV-кв. 2017г

Министерство здравоохранения Украины, согласно плану мероприятий по реализации Концепции системы общественного здоровья, должно разработать законопроект "О системе общественного здоровья" в четвертом квартале 2017 года.

Согласно плану, обнародованному на сайте Кабмина во вторник, ведомство в этом году также разработает проект о внесении изменений в закон Украины "Об утверждении Общенациональной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу" (третий квартал) относительно включения механизма для достижения целей стратегии ООН по данному заболеванию.

Кроме того, среди нормативно-правовых актов, которые должны быть разработаны министерством – Национальный план мероприятий относительно неинфекционных заболеваний, Стратегия безопасности и защиты населения от угроз биологического и химического характера, План реагирования на чрезвычайные происшествия в соответствии с требованиями международных медко-санитарных правил. Помимо этого, ведомство также подготовит для рассмотрения Кабмином план действий по борьбе со стойкостью к противомикробным препаратам, а также порядок проведения государственного социально-гигиенического мониторинга.

Министерство в рамках реализации Концепции системы общественного здоровья также должно обеспечить оптимизацию лабораторных сетей, определить сети реферес-лабораторий (лаборатории, привлекаемые при решении спорных вопросов), внедрить систему электронного управления информацией лабораторной сети системы общественного здоровья.

Специалисты Минздрава должны также обеспечить разработку планов мероприятий по кадровом развитию, а также разработку и утверждение стандартов образования и образовательных программ по направлению "Общественное здоровье".

Кроме того, они также должны обеспечить разработку региональных программ по профилактике и лечению заболеваний, которые оказывают наиболее негативное социально-демографическое и экономическое влияние.

План мероприятий по реализации Концепции системы общественного здоровья, утвержден Кабинетом министров Украины 18 августа 2017 года.

Как сообщалось, Концепция развития системы общественного здоровья, утвержденная 30 ноября 2016 года, определяет основы, механизмы и сроки построения системы общественного здоровья для обеспечения и укрепления здоровья населения, предотвращения заболеваний, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни, продления активного, трудоспособного возраста и поощрения здорового образа жизни.

Реализация концепции рассчитана на 2017-2020 года.