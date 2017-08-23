Кабмин перенес на 1 января 2018г введение нормы о 100%-ной закупке лекарств из Нацперечня

Кабинет министров Украины перенес на 1 января 2018 года вступление в силу нормы, согласно которой медицинские учреждения обязаны закупать лекарственные средства и изделия медицинского назначения (ИМН) исключительно из Национального перечня основных лекарственных средств.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

В марте Кабмин утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, одно из которых обязывает медучреждения, которые частично или полностью финансируются за средства государственного или местного бюджетов, с 1 сентября 2017 года закупать препараты исключительно из перечня. При этом с 1 января 2018 года действует норма, позволяющая заказчикам после обеспечения 100% потребности в лекарствах из Нацперечня, закупать препараты не входящие в него.

Ряд общественных организаций и активистов, потребовали перенести данную норму до момента, пока не будет урегулирован вопрос с закупкой жизненно важных препаратов для отдельных категорий пациентов, не включенных в Нацперечень.

Кроме того, Кабмин утвердил изменения в перечень лексредств и ИМН, которые закупаются международными организациями за счет государственного бюджета 2017 года.