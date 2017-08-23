Кабмин 23 августа намерен одобрить Концепцию реформы закупок лекарственных средств

Кабинет министров Украины на заседании 23 августа намерен одобрить Концепцию реформирования механизмов публичных закупок лекарственных средств и медицинских изделий, а также утвердить план мероприятий по чествованию подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни на период до 2020 года.

Согласно повестке заседания, размещенной на сайте правительства, данные вопросы на заседании представят исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун и министр культуры Евгений Нищук, соответственно.

Кабмин намерен одобрить Стратегию в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года.

Планируется утвердить и Стратегию коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Кабмин намерен утвердить изменения в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на основании договоров со специализированными организациями.

Также правительство планирует предоставить Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, к интегрированной межведомственной информационно-телекоммуникационной системе контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу.

Кабмин намерен утвердить план мероприятий проведения в 2017 году Всеукраинской недели права.

Кроме того, правительство намерено рассмотреть кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.