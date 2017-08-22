Для успешной медреформы Раде необходимо проголосовать системные законопроекты и пакет законопроектов по ОМС – Богомолец

Для успешной реформы системы здравоохранения парламент должен проголосовать системные законопроекты, подготовленные профильным комитетом, а также пакет законопроектов по обязательному медицинскому страхованию, считает глава профильного комитета Верховной Рады Ольга Богомолец.

"Есть варианты проголосовать (законопроект №6327 - ИФ) без централизации денег на первичную медицинскую помощь и со всеми необходимыми правками, а также поддержать подготовленные комитетом системные законопроекты (№2409, №4456, № 2162 - ИФ) и непременно вынести на голосование пакет законопроектов по обязательному медицинскому страхованию, которые закладывают фундамент социально-справедливой системы здравоохранения", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению депутата, предусмотренное правительственным законопроектом №6327 создание единого национального агентства, через которое будет финансироваться система здравоохранения, несет в себе коррупционные риски.

"О чем же новый закон (№6327 - ИФ)? О централизации очень больших денег, о монопольной передаче почти 100 млрд грн в одни руки. Сейчас эти деньги - в регионах в соответствии с принципом децентрализации. Аргументация, что новый центральный орган будет распределять деньги лучше, чем это сейчас делают в регионах, для меня неприемлема. Как только есть привязка к ручному управлению, кто бы это ни делал, то коррупция будет всегда", - сказала она.

При этом О.Богомолец подчеркнула: "Допуск свободного рынка к системе здравоохранения не повысит качество медицинской помощи, но приведет к потере доступности и активов, которые есть в системе здравоохранения".

Как сообщалось, в ходе доработки законопроекта №6327 ко второму чтению рабочая группа учла полностью или по существу 396 из 886 предложенных депутатами поправок.

Законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств Верховная Рада приняла за основу 8 июня 227-ю голосами, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения.

Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.

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