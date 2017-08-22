Минздрав не предложил механизмов привлечения в здравоохранение дополнительных финансов

Министерство здравоохранения в своих законодательных инициативах относительно медреформы не предложило механизмов для привлечения в здравоохранение дополнительных финансовых ресурсов, считает глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"Законопроект Минздрава (№6327 - ИФ) не говорит, откуда возьмутся у государства деньги на лечение тех пациентов, у которых денег не было и нет. Минздрав предлагает выходить на модель сооплаты, в которой государство платит за что-то, предоставляет базовый гарантированный пакет, а за остальное платит пациент", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом О.Богомолец подчеркнула, что, несмотря на то, что при подготовке ко второму чтению из законопроекта №6327 было изъято понятие "сооплаты" за медицинские услуги, "суть законопроекта не изменилась".

"Сооплату выбросили политически, чтобы не раздражать общество, для того, чтобы у депутатов не было аргументов голосовать "против". Проблема в том, что денег в системе здравоохранения все равно не стало больше. Поэтому отсутствие термина "сооплата" в законе Минздрава приведёт к ещё большему хаосу и уменьшению перечня оплачиваемых государством услуг", - сказала она.

О.Богомолец отметила, что "в варианте рыночного видения реформы Минздравом сооплата была важным компонентом, и без неё их закон становится неполноценным".

Она также подчеркнула, что "Минздрав до сих не утвердил официальных документов, которые определят, за что и сколько нужно будет платить самим пациентам и как медицинским учреждениям считать стоимость медицинской услуги".

"(Минздрав) должен был это сделать до начала лета. Считаю, что тормозит с выполнением совершенно осознанно", - отметила глава профильного комитета Верховной Рады.

Как сообщалось, в ходе доработки законопроекта №6327 ко второму чтению рабочая группа учла полностью или по существу 396 из 886 предложенных депутатами поправок.

Законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств Верховная Рада приняла за основу 8 июня 227-ю голосами, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.

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