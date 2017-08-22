Медицина

12:58 22.08.2017

Международные организации сэкономили до 40% бюджета на лексредства

Международные организации во время закупок лекарственных средств сэкономили до 40% бюджета, ряд препаратов закупался в 26 раз дешевле по сравнению с закупками Министерства здравоохранения в 2015 году, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на отчет Счетной палаты.

"Счетная палата 22 августа представила отчет об эффективности закупок лекарств через международные организации. Вывод отчета: закупка лекарств через международные организации являются сейчас экономически более целесообразными, чем закупка через Министерство здравоохранения", - отмечено в сообщении.

В ведомстве отметили, что среди недочетов международных закупок, на которые Счетная палата обратила внимание – неусовершенствованный учет остатков лекарств, а также расчет регионами потребности в них.

Сам отчет на сайте Счетной палаты отсутствует.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Киевские хирурги удалили пациенту опухоль на мозге по новой методике

В Украине зарегистрирован 5-й случай столбняка за год

МИД поручил украинскому посольству в Турции изучить вопрос по эпидситуации в стране

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав объявил конкурс на должность ректора Донецкого медуниверситета

Роды и наблюдение за беременностью будут осуществляться в Украине за счет государства

Вопрос о выделении допсредств на лечение тяжелобольных за границей может быть решен на этой неделе

Украинские хирурги могут регулярно осуществлять хирургическое лечение эпилепсии путем разделения полушарий

Минздрав распределил ИМН для стентирования коронарных сосудов, закупленных за средства 2016г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Умные часы, браслеты спортивные цены
РЕКЛАМА