Международные организации сэкономили до 40% бюджета на лексредства

Международные организации во время закупок лекарственных средств сэкономили до 40% бюджета, ряд препаратов закупался в 26 раз дешевле по сравнению с закупками Министерства здравоохранения в 2015 году, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на отчет Счетной палаты.

"Счетная палата 22 августа представила отчет об эффективности закупок лекарств через международные организации. Вывод отчета: закупка лекарств через международные организации являются сейчас экономически более целесообразными, чем закупка через Министерство здравоохранения", - отмечено в сообщении.

В ведомстве отметили, что среди недочетов международных закупок, на которые Счетная палата обратила внимание – неусовершенствованный учет остатков лекарств, а также расчет регионами потребности в них.

Сам отчет на сайте Счетной палаты отсутствует.