Минздрав объявил конкурс на должность ректора Донецкого медуниверситета
Министерство здравоохранения Украины объявило конкурс на замещение должности ректора Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького.
Среди требований к кандидату на соответствующую должность – свободное владение украинским языком, ученое звание и научная степень, стаж научно-педагогической работы не менее десяти лет, а также гражданство Украины.
Срок подачи документов – до10 октября, дата проведения выборов – 31 октября.
В настоящее время, ректором университета является Юрий Думанский.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины от 21. 11. 2014 года № 876 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького проводит деятельность на базе своего Лиманского медицинского колледжа.