Минздрав объявил конкурс на должность ректора Донецкого медуниверситета

Министерство здравоохранения Украины объявило конкурс на замещение должности ректора Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького.

Среди требований к кандидату на соответствующую должность – свободное владение украинским языком, ученое звание и научная степень, стаж научно-педагогической работы не менее десяти лет, а также гражданство Украины.

Срок подачи документов – до10 октября, дата проведения выборов – 31 октября.

В настоящее время, ректором университета является Юрий Думанский.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины от 21. 11. 2014 года № 876 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького проводит деятельность на базе своего Лиманского медицинского колледжа.