Минздрав распределил ИМН для стентирования коронарных сосудов, закупленных за средства 2016г

Министерство здравоохранения Украины утвердило распределение изделий медицинского назначения (ИМН) для стентирования коронарных сосудов для лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями, закупленных за средства государственного бюджета 2016 года.

Соответствующий приказ Минздрава № 943 от 16 августа обнародован на сайте ведомства.

Согласно документу, ведомство распределило между четырьмя областями девять оклюдеров для закрытия артериального потока общей стоимостью 148 тыс. грн. В частности, Винницкая и Житомирская области получили по три комплекта, Полтавская – два, Черновицкая – один.

Утверждено было также распределение 98 комплектов стент-систем для стентирования почечных артерий общей стоимостью 435 тыс. грн. Таким образом, 34 системы получила Донецкая область, семь – Днепропетровская, десять – Луганская, три – Киевская, 13 – Харьковская, одну – Хмельницкая.

Институт сердца при Минздраве в свою очередь согласно приказу получит десять систем, Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии (Киев) – 20. Также для данных учреждений предназначено 23 и девять (соответственно) педиатрических баллон-катетеров для легочной вальвулопластики. Днепропетровская область должна получить 16 таких катетеров, Закарпатская – два. Общая стоимость 50 распределенных балон-катетеров составляет 148 тыс. грн.