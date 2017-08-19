ПРООН объявила закупки лекарств за средства 2017г по нескольким программам
Программа развития ООН (ПРООН) объявила сбор заявок для закупки лекарств по нескольким направлениям за счет средств государственного бюджета на 2017 год.
В частности, 16 августа ПРООН объявила сбор тендерных предложений на закупку препаратов для обеспечения лечения бесплодия у женщин (восемь лотов), лечения пациентов с рассеянным склерозом (шесть лотов).
Кроме того, ПРООН также объявила закупку препаратов для лечения ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА), нанизма, церебрального паралича, муковисцидоза, а также закупку антирезусного иммуноглобулина для предотвращения гемолитической болезни новорожденных (девять лотов).
Согласно договору, подписанному между Министерством здравоохранения Украины и ПРООН, организация за средства 2017 года в целом закупит лекарства и изделия медицинского назначения (ИМН) по 15 направлениям на общую сумму 2,3 млрд грн.
Как сообщалось, 27 июля Министерство здравоохранения Украины подписало договоры на закупку лекарственных средств и ИМН за средства госбюджета 2017 года с ПРООН, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и британским закупочным агентством Crown Agents на общую сумму на сумму 5,9 млрд грн.
Согласно информации, обнародованной на сайте Министерства здравоохранения Украины, в настоящее время ПРООН на 99% завершила закупки за средства 2016 года.