Медицина

18:34 18.08.2017

Суд подтвердил правильность решения АМКУ в отношении фармкомпании "Алкон" и ряда ее дистрибьюторов

Киевский апелляционный суд подтвердил правильность решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафа на швейцарскую фармацевтическую компанию "Алкон" (Alcon pharmaceuticals ltd,) и ряд украинских фармдистрибьюторов, сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, 16 августа Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО "БаДМ" на штрафные санкции со стороны АМКУ.

В пресс-службе отметили, что другие дистрибьюторы и сама фармкомпания не оспаривают решение комитета.

Как сообщалось, осенью 2016 года АМКУ оштрафовал за антиконкурентные согласованные действия фармкомпанияю "Алкон" на сумму 937,526 тыс. грн, а фармдистрибьюторов "Альба-Украина" – на 399,999 тыс. грн, "Оптима Фарм" – на 69,503 тыс. грн, "БаДМ" – на 302,387 тыс. грн, "Вента" – на 1094 грн, которые своими действиями привели к завышению цен на лекарственные средства во время их реализации через процедуры государственных закупок.

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Интерфакс-Украина
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