Препараты софосбувир и даклатасвир от гепатита "С" включены в номенклатуру госзакупок 2017 г.

Препараты для лечения гепатита "С" включены в номенклатуру государственных закупок, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Соответствующее решение было принято постоянной рабочей группой Минздрава по вопросам сопровождения государственных закупок.

В сообщении отмечено, что включение данных препаратов в номенклатуру позволит в 2017 году пролечить в 2,5 раза больше инфицированных.

Кроме того, в ведомстве отметили, что софосбувир и даклатасвир действую на все генотипы вирусного гепатита "С".

Ранее данные препараты уже применялись украинскими пациентами, но закупались за собственные средства.

Как сообщалось, в начале 2017 года Украина подписала мировое соглашение с американской фармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. относительно софосбувира, что, по словам, и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, должно расширить доступ украинцев к лечению гепатита "С". Анонсированная стоимость препарата составляла $250 за упаковку – $750 за курс.

По данным главы координационного совета всеукраинской сети ЛЖВ Дмитрия Шерембея, курс лечения софосбувиром в европейских странах составляет около $60 тыс.

В марте 2017 года британское закупочное агентство Crown Agents сообщило, что ведет переговоры с американским производителем лекарственных средств Gilead Sciences Inc. о закупке софосбувира.