Медицина

14:20 16.08.2017

Минздрав перераспредели препарат для детей, больных нанизмом, закупленный за средства госбюджета 2014 г.

Министерство здравоохранения Украины перераспределило между областями препарат для детей больных нанизмом, закупленный за средства государственного бюджета 2014 года.

Соответствующий приказ обнародован на сайте ведомства для общественного обсуждения.

Согласно приказу департамент здравоохранения Черновицкой области передаст 300 флаконов препарата "Зомактон" департаменту Ивано-Франковской области и 200 флаконов Тернопольской.

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Интерфакс-Украина
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