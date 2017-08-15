БХФЗ переориентировал производство для увеличения объема препаратов по программе реимбурсации

Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ, Киев) переориентировал производство для увеличения объема выпуска лекарственных средств, входящих в реестр препаратов по программе реимбурсации, сообщила пресс-служба БХФЗ.

"В мае наблюдалась ситуация, когда спрос (на препараты по программе реимбурсации - ИФ) резко возрос. Мы переориентировали производство, чтобы справиться с его увеличением: добавили еще одну рабочую смену и существенно увеличили запасы сырья", – цитирует пресс-служба коммерческого директора предприятия Евгения Сову.

Кроме того, по его словам, в БХФЗ акцентировали внимание на необходимости создания реестра пациентов. Это будет способствовать тому, что компании, принимающие участие в программе "Доступные лекарства", смогут заранее планировать свою работу.

"Подача заявки и перечня прошла абсолютно спокойно. Было направлено письмо в электронном и бумажном виде в Минздрав. Каких-либо бюрократических трудностей не было", – отмечает пресс-служба.

БХФЗ производит семь наименований препаратов, которые входят в перечень лекарств по программе реимбурсации. Входит в ассоциацию "Производители лекарств Украины".

По итогам 2016 года химфармзавод увеличил чистую прибыль в два раза по сравнению с 2015 годом – до 118,702 млн грн.

По итогам года БХФЗ вошел в десятку лидеров по объемам аптечных продаж – 4,2% рынка.

Программа реимбурсации "Доступные лекарства" стартовала в Украине 1 апреля 2017 года. В настоящее время в реестр входит 199 позиций, стоимость 30 из них государство возмещает в полном объеме.