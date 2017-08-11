Медицина

18:21 11.08.2017

СБУ перекрыла на Харьковщине нелегальный канал поставок медикаментов в ОРДЛО

Сотрудники Службы безопасности Украины во время проведения комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере здравоохранения перекрыли в Харьковской области нелегальный канал поставок медикаментов на временно подконтрольные террористам территории Донбасса.

"Правоохранители установили, что один из организаторов канала, житель Киевщины, привлек к сделке как оптового поставщика лекарств одно из ведущих фармацевтических предприятий Харьковской области. Приобретенные медикаменты злоумышленник перевозил в обустроенное складское помещение в одном из населенных пунктов Донецкой области вблизи линии разграничения. Затем он лично перевозил лекарства на временно неподконтрольные Украины территории", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.

Во время досудебного расследования сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики и управления СБУ в Харьковской области задокументировали, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), подконтрольных "ДНР/ЛНР", медикаменты реализовывались через коммерческие структуры, которые регулярно платят "налоги" террористам.

Правоохранители задержали злоумышленника во время подготовки попытки переправить через линию разграничения очередную партию медикаментов.

Дельцу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины). Продолжается досудебное следствие.

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Интерфакс-Украина
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