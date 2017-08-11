Минздрав предлагает отсрочить до 2018г бюджетные закупки только включенных в Нацперечень лекарств

Министерство здравоохранения предлагает отсрочить до 1 января 2018 года введение нормы, предусматривающей закупки за средства государственного и местных бюджетов только препаратов, включенных в Национальный перечень лекарств.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте ведомства.

Проект предусматривает, что до 1 января 2018 г. заведения и учреждения здравоохранения, которые полностью или частично финансируются из государственного и местных бюджетов, могут закупать лекарственные средства, которые зарегистрированы в Украине и включены в Госреестр лекарственных средств.

Минздрав предлагает, чтобы с 1 января 2018 года закупка препаратов, не включенных в Нацперечень, осуществлялась только после 100%-го удовлетворения потребности в препаратах, включенных в него.

Кроме того, Минздрав предлагает разрешить с 1 января 2018 года бесплатный и льготный отпуск лекарственных средств не включенных в Нацперечень.

Как сообщалось, общественная организация (ОО) "Орфанные заболевания Украины" требовала отсрочить вступление в силу постановления правительства №180, которое запускает действие Национального перечня основных лекарственных средств из-за несовершенства Нацперечня, в частности в отношении обеспечения лекарственными средствами пациентов с орфанными и некоторыми другими заболеваниями, закупок, которые проводятся за счет местного бюджета, а также выписки льготных рецептов для некоторых групп пациентов.

В марте Кабмин утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, одно из которых обязывает медучреждения, которые частично или полностью финансируются за средства государственного или местного бюджетов с 1 сентября 2017 года закупать препараты исключительно из перечня. При этом с 1 января 2018 года действует норма, позволяющая заказчикам после обеспечения 100% потребности в лекарствах из Нацперечня, закупать препараты не входящие в него.

Минздрав в свою очередь разъяснил, что врачи не ограничены Нацперечнем при выписывании пациентам рецептов на препараты, а действие постановления касается государственных закупок лекарств, которые осуществляются учреждениями здравоохранения на всех уровнях, а также Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и другими центральными органами исполнительной власти.

Планировалось, что с 1 сентября 2017 года номенклатура закупок лекарственных средств, которые будут осуществляться областными, районными и местными департаментами здравоохранения будет формироваться в соответствии с новой редакцией Нацперечня, а также порядком определения объемов потребности, утвержденным приказом Минздрава №782 от 11 июля 2017 года.