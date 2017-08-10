Украинские медики получили награды "Орден Святого Пантелеймона"

Украинские медики были награждены знаком за профессионализм и мужество "Орден Святого Пантелеймона".

Торжественная церемония награждения состоялась в Киеве в среду.

В номинации "Лучший врач" награду получил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общей хирургии и военной медицины Одесского национального медицинского университета Михаил Каштальян. В 2014 году он руководил развертыванием военных госпиталей в зоне АТО. Первым в полевых условиях предложил использование эндоскопической аппаратуры, лично оперировал и спас жизнь сотням бойцов.

В номинации "Лучший медик" награду получила фельдшер из Львовской области Мирослава Савчак. С 2007 года она работает фельдшером на пункте экстренной помощи. В 2015 взяла отпуск и добровольцем поехала в АТО, в Первую медицинскую роту, позже была мобилизована и служила в батальоне имени генерала Кульчицкого.

В номинации "Новатор здравоохранения" памятный знак получил доктор медицинских наук, руководитель Днепропетровского центра термической травмы и пластической хирургии Сергей Слесаренко. Более 30 лет он оперирует пациентов с множественными ожоговыми травмами, за время АТО через его отделение прошло более 400 бойцов с многочисленными ожоговыми травмами.

В номинации "Международное сотрудничество в здравоохранении" награду присудили немецкому педиатру и благотворителю, руководитель Мюнхенского детского реабилитационного центра Хубертусу фон Фоссу. При его содействии в Украине были созданы более 100 реабилитационных центров для детей с поражениями нервной системы, в которых прошли лечение и реабилитацию более 20 тыс. детей. За 25 лет сотрудничества с Украиной при помощи Хубертус фон Фосса было реализовано медицинские проекты, общая стоимость которых составила 25 млрд евро.

В номинации "Служение обществу" памятный знак "Орден Святого Пантелеймона" посмертно присужден санинструктору 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, киборгу Игорю Зинычу. Он провел в Донецком аэропорту рекордные 34 дня, устроил в подвалах терминала медицинский пункт, где оказывал первую медпомощь раненым. Был ранен, но отказался от ротации. Погиб 20 января 2015 под завалами терминала Донецкого аэропорта.

Знак "Орден Святого Пантелейсмона" вручается за выдающиеся личные заслуги в здравоохранении и медицинской науке, в благотворительной, гуманистической и общественной деятельности, а также за другие достижения в сфере охраны физического и духовного здоровья населения.