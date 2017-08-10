В Очакове шестеро детей попали в больницу с признаками отравления

В Очаковскую центральную районную больницу в ночь на четверг доставлены 6 детей возрастом от 3-х до 12-ти лет с признаками пищевой токсикоинфекции, из них 4 уже выписаны, сообщает пресс-секретарь управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев.

"Минувшей ночью в Очаковскую ЦРБ доставлены 6 детей возрастом от 3-х до 12-ти лет. Двое в состоянии средней тяжести, четверо - легкой, все с признаками пищевой токсикоинфекции. Дети из состава организованной группы из Львовской области", - написал Ю.Багрянцев на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По его словам, все дети обследованы и получили все необходимое лечение.

Ю.Багрянцев отметил, что по состоянию на 12:50 четверга четверо детей из указанной группы в удовлетворительном состоянии под расписку родителей выписаны в связи с необходимостью отъезда домой, и два ребенка остаются в больнице.

"Состояние детей стабильно удовлетворительное, находятся под наблюдением медиков. Контактные дети на базе отдыха обследованы", – рассказал он.