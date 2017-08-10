Киевский онкоцентр запустил пилотный проект электронного учета медикаментов
Киевский городской клинический онкоцентр запустил пилотный проект электронного учета медикаментов, закупленных за средства государственного бюджета.
Как сообщает клиника, проект реализуется под патронатом Киевской горгосадинситрации и является одним из модулей электронного документооборота, который внедряется в клиниках столицы.
На первом этапе электронный учет медикаментов будет внедрен на базе отделения химиотерапии, затем - во всех отделениях окоцентра.
В клинике отмечают, что в настоящее время для контроля за использованием медпрепаратов, закупленных за средства госбюджета, медсестре необходимо внести данные в семь журналов, на заполнение которых уходит до двух часов в день.
По словам главного врача Киевского городского онкоцентра Александра Клюсова, в дальнейшем в систему электронного учета будут вноситься данные не только о препаратах, закупленных за средства госбюджета, но и о препаратах, закупленных пациентами за собственные средства.
"Это позволит получить данные для более глубокого анализа при формировании госзакупок медикаментов", - считает он.
Как сообщалось со ссылкой на А.Клюсова, Киевский городской клинический онкологический центр в 2016 году благодаря финансированию из государственного и городского бюджета удовлетворит потребность в химиопрепаратах на 30%, что является рекордным за 20 лет уровнем.
КГГА предусмотрела в городском бюджете 2017 года 130 млн грн на финансирование Киевского городского клинического онкологического центра.