Медицина

09:55 10.08.2017

Победительница конкурса официально назначена главврачом "Охматдета"

Победительница конкурса на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (Киев) Ирина Садовяк официально назначена на эту должность.

Как сообщил на своей странице в "Фейсбук" заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, соответствующий приказ о назначении подписан в среду.

"Мы возлагаем большие надежды на нового руководителя, ведь хотим видеть "Охматдет" национальным лидером среди медицинских учреждений страны не только по статусу, но и по качеству медицинских услуг и темпам преобразований. Именно поэтому у Ирины (Садовяк – ИФ) особый контракт. В нем есть перечень четких задач по реформированию больницы со сроками их выполнения", - сообщил он.

По информации П.Ковтонюка, контракт нового главврача "Охматдета" включает в себя автономизацию больницы, внедрение госпитальной информационной системы, современных клинических протоколов, изменение системы закупок лекарств.

При этом замминистра подчеркнул важность успешного завершения строительства нового корпуса.

Как сообщалось, в начале июня 2017 года конкурсная комиссия Министерства здравоохранения Украины назвала победителем повторно объявленного конкурса на должность главного врача "Охматдет" И.Садовяк.

И.Садовяк работала в Коломыйской центральной районной больнице. Согласно е-декларации, она владеет двумя квартирами в Ивано-Франковской области. Заработная плата за 2016 год составила 104 тыс. грн.

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