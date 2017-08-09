Минздрав готовит бюджетный запрос на 2018г с целью закупки еще 13 ангиографов для реперфузионных центров

Министерство здравоохранения Украины готовит бюджетный запрос на 2018 год с целью закупки еще 13 ангиографов для расширения сети реперфузионных центров.

Как сообщает Минздрав, в настоящее время осуществляется закупка 13 ангиографов за средства госбюджета 2017 года. Они будут установлены в реперфузионных центрах, где пациенты, нуждающиеся в безотлагательном стентировании, смогут получить своевременную и бесплатную медицинскую помощь.

Презентуя реализацию проекта создания сети реперфузионных центров на заседании Кабинета министров в среду, заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский сообщил, что первый ангиограф может заработать в Мариуполе.

"Соревнование между клиниками продолжается, но, думаю, Мариуполь будет первый", - сказал он.

Кроме того, А.Линчевский сообщил, что за средства госбюджета 2016 года были закуплены 10,354 тыс. стентов, тогда как за бюджетные средства 2015 года - всего 7,179 тыс. При этом закупки были выполнены в полном объеме, сэкономлено более 50% бюджетных средств, на которые планируется осуществить дополнительные закупки по этому направлению.

В целом на закупку стентов из госбюджета-2016 было выделено 155,8 млн грн.

По данным Минздрава, на складах государственного предприятия "Укрмедпостач" находятся 1,064 тыс. стента, 3,593 тыс. - в аэропорту "Борисполь", еще 5,697 тыс. стентов поступят в Украину до конца августа.

Как напомнил А.Линчевский, Минздрав вводит принципиально новый порядок распределения стентов и расходных материалов.

Приказ ведомства, регулирующий порядок расчета потребности в стентах, был зарегистрирован Минюстом 5 июля 2017 года. Стенты будут получать учреждения здравоохранения, которые проводят экстренные процедуры стентирования у пациентов с острым инфарктом миокарда.

В таких больницах должны быть аппаратура для проведения эхокардиографии, отделение кардиологии и интенсивной терапии с соответствующим оснащением и лаборатория для определения специфических кардиологических тестов крови. Эти учреждения здравоохранения должны быть готовы принимать пациентов ежедневно в круглосуточном режиме и обязательно иметь опыт лечения пациентов с острым инфарктом миокарда.

Как сообщалось, в июле Мариуполь (Донецкая обл.) приобрел ангиографическое оборудование для его установки в центре сердечно-сосудистой хирургии.

Кабинет министров выделил местным бюджетам субвенцию в размере 150 млн грн на закупку ангиографического оборудования для развития в Украине сети кардиологических центров.

Минздрав определил в 11 областях 13 медицинских учреждений, которые соответствуют всем необходимым критериям для закупки на условиях софинансирования ангиографического оборудования.