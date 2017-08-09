Медицина

16:02 09.08.2017

Гройсман поручил Минздраву, МЭРТ и МВД проанализировать цены закупок медучреждений

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству здравоохранения, Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) и МВД провести анализ цен, по которым учреждения здравоохранения закупают лекарства за средства госбюджета.

"Премьер-министр Украины В.Гройсман поручил Минздраву, МЭРТ и МВД проанализировать данные по закупкам медицинских препаратов учреждениями здравоохранения по завышенным ценам", - сообщается на сайте Кабинета министров.

По данным МЭРТ, различные медучреждения покупают препараты по ценам, которые существенно отличаются между собой. В частности, в некоторых клиниках парацетамол, омнопон, аспирин и адреналин закупаются по ценам, которые на 90% превышают средневзвешенную цену по стране.

"Такие действия требуют внимания правоохранительных органов", - подчеркнул премьер-министр.

По словам В.Гройсмана, результаты анализа закупок "с указанием фамилий и даже номеров телефонов будут публиковаться".

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