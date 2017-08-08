ОО "Орфанные заболевания Украины" требует отсрочить вступление в силу постановления о Нацперечне лекарственных средств

Общественная организация (ОО) "Орфанные заболевания Украины" требует отсрочить вступление в силу постановления правительства №180, которое запускает действие Национального перечня основных лекарственных средств.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" член организации Оксана Александрова, требование обусловлено несовершенством Нацперечня, в частности в отношении обеспечения лекарственными средствами пациентов с орфанными и некоторыми другими заболеваниями, закупок, которые проводятся за счет местного бюджета, а также выписки льготных рецептов для некоторых групп пациентов.

"В Национальном перечне не учтен целый ряд препаратов. Мы требуем, чтобы действия постановления №180 остановили и отсрочили его вступление в силу до момента, пока не будет разработан нормальный документ", - сказала она.

О.Александрова напомнила, что постановление вступило в силу с 1 июля, затем оно было отсрочено до 1 сентября, однако официальная информация о переносе не была опубликована, "поэтому некоторые областные департаменты здравоохранения отказываются переносить его вступление в силу".

О.Александрова отметила, что постановление №180 не позволяет выписывать льготные рецепты на приобретение не включенных в Нацперечень препаратов, которые являются жизненно важными для отдельных категорий пациентов.

"С 1 июля льготные рецепты выписываются только на препараты, которые входят в Нацперечень, это катастрофа, например, для пациентов после трансплантации, которым нужна имуносупрессия, а это 1400 пациентов. Для них необходимы и вспомогательные препараты - противогрибковые, антивирусные. На 100% этими препаратами по этой программе пациенты не обеспечиваются, половина необходимых препаратов закупались за счет областных бюджетов. То же самое в онкологии, где из 59 препаратов, применяемых для лечения онкозаболеваний, в Нацперечне оставили только девять, ни одна область не может их закупить даже при наличии финансов", - сказала она.

О.Александрова отметила, что ОО "Орфанные заболевания Украины" подавали замечания к проекту постановления, регулирующего действие Нацперечня еще в декабре 2016 года.

Она также отметила сложность формирования объективных данных о потребности в орфанных препаратах в регионах из-за отсутствия реестров.

Как сообщалось, в марте Кабмин утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, одно из которых обязывает медучреждения, которые частично или полностью финансируются за средства государственного или местного бюджетов с 1 сентября 2017 года закупать препараты исключительно из перечня. При этом с 1 января 2018 года действует норма, позволяющая заказчикам после обеспечения 100% потребности в лекарствах из Нацперечня, закупать препараты не входящие в него.

Минздрав в свою очередь разъяснил, что врачи не ограничены Нацперечнем при выписывании пациентам рецептов на препараты, а действие постановления касается государственных закупок лекарств, которые осуществляются учреждениями здравоохранения на всех уровнях, а также Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и другими центральными органами исполнительной власти.

Номенклатура закупок лекарственных средств, которые будут осуществляться областными, районными и местными департаментами здравоохранения с 1 сентября 2017 года будет формироваться в соответствии с новой редакцией Нацперечня, а также порядком определения объемов потребности, утвержденным приказом Минздрава №782 от 11 июля 2017 года.

В ведомстве также отметили, что пострадавшие в результате Чернобыльской аварии имеют возможность получить безоплатные или льготные препараты, включенные в Нацперечень. Если же лекарственное средство не входит в этот перечень, то лечащий врач должен предложить больному другой препарат соответствующего класса, или рассмотреть возможность изменения схемы лечения.