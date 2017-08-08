Минздрав предлагает запустить на год пилотный проект eHealth

Министерство здравоохранения Украины предлагает запустить на год пилотный проект по внедрению электронной системы автоматизации учета оказания медицинских услуг (eHealth).

Соответствующий проект постановления правительства размещен на сайте ведомства.

Проект предусматривает, что участники пилотного проекта будут вести учет оказания медуслуг и осуществлять управление медицинской информацией с использованием электронной системы здравоохранения. Это позволит обеспечить автоматизацию ведения учета медуслуг путем создания, размещения, публикации и обмена данными и документами в электронном виде, в состав которой входят центральная база данных и медицинские информационные системы, между которыми обеспечен автоматический обмен информацией через открытый программный интерфейс (АРI).

Участники будут самостоятельно принимать решение об участии в пилотном проекте.

Проект предусматривает, что Минздрав должен будет в течение месяца утвердить порядок функционирования электронной системы здравоохранения в пилотном проекте и отчитаться об итогах проекта не позднее трех месяцев после его завершения.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в электронной системе здравоохранения будут формироваться и вестись реестры поставщиков медуслуг, реестры медработников, застрахованных лиц (пациентов) и заключенных деклараций по медицинскому обслуживанию.

Электронная система здравоохранения создается на основании Меморандума о совместной деятельности, который был подписан 16 марта 2017 года между Минздравом, Госагентством по вопросам электронного управления Украины, благотворительной организацией "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ / СПИД" и Общественной организацией "Трансперенси Интернешнл Украина". Присоединение больниц к eHealth началось 19 июня 2017 года. По состоянию на конец июля 2017 в электронной системе здравоохранения зарегистрированы 284 больницы.