Клиника "Добробут" планирует в течение года провести до 300 операций малоинвазивного коронарного шунтирования

Клиника "Добробут" (Киев) планирует в течение года провести около 300 операций малоинвазивного коронарного шунтирования без разреза грудной кости (грудины), сообщил руководитель Центра кардиохирургической помощи медицинской сети "Добробут" Александр Бабляк.

"Такие операции по уникальной для Украины методике мы начали проводить около месяца назад. На сегодня таких операций сделано уже шесть. Через год, надеемся, их будет уже 306", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Как отметил А.Бабляк, ранее данная технология в Украине не использовалась. Специалисты клиники усовершенствовали разработанный в 1990-х годах метод, не получивший широкого распространения из-за сложности применения, сделав его доступным для практически любого пациента. Операция без разреза грудины лучше переносится пациентами, сокращает время послеоперационной реабилитации. Вместе с тем такие операции требуют высокой квалификации хирургов и специальных инструментов.

"За исключением разовых инвестиций в специальные инструменты и оборудование стоимость такой операции - не выше стоимости традиционного шунтирования. При этом существенно сокращаются расходы на послеоперационный период и реабилитацию пациента", - сказал А.Бабляк.

В свою очередь, генеральный директор медицинской сети "Добробут" Олег Калашников сообщил, что стоимость такой операции в клинике в среднем может составлять 120-140 тыс. грн, в том числе дополнительные расходы на медикаменты и раннюю реабилитацию - 40-60 тыс. грн.

О.Калашников также сообщил, что "Добробут" планирует в начале 2019 года открыть кардиологическую клинику.

Гендиректор сети "Добробут" спрогнозировал, что применение малоинвазивного метода позволит привлекать в клинику новых кардиопациентов, в том числе из-за рубежа.

По его словам, "Добробут" планирует популяризировать вышеуказанную методику среди украинских кардиохирургов и обучать желающих этому методу.

Согласно данным Ассоциации кардиохирургов Украины, в 2016 году в стране проведено около 7 тыс. операций коронарного шунтирования, что составляет около 30% от потребности.

Стоимость операции аортокоронарного шунтирования в кардиологических клиниках Киева составляет на работающем сердце - от 80 тыс. грн, с применением аппарата искусственного кровообращения – от 95 тыс. грн.

Как сообщалось, первая кардиооперация в "Добробуте" была проведена в декабре 2016 года.

Центр кардиохирургии медицинской сети "Добробут" планирует в 2017 году провести 200-250 операций на сердце, в 2018-м увеличить их количество до 400.

В кардиоцентре "Добробута" проводятся операции на открытом сердце. Инвестиции в открытие кардиоцентра составили более 50 млн грн. Центр может проводить до 40 операций в месяц при средней продолжительности операции 3-6 часов.

Как сообщалось, в 2016 году сеть медицинских учреждений ЧАО "Добробут" открыла в Киеве лечебно-диагностический центр с отделением хирургии для детей и взрослых. Инвестиции в открытие центра составили немногим более 216 млн грн.

Сеть частных медицинских учреждений "Добробут" основана в 2001 году. В настоящее время в нее входят три детские клиники, две поликлиники и один стационар для взрослых пациентов, а также станция неотложной помощи. В клиниках работает более 10 тыс. сотрудников, обслуживающих за год 1,5 млн пациентов.