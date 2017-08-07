Fresenius Medical покупает производителя оборудования для диализа NxStage за $2 млрд

Немецкая Fresenius Medical Care AG, ведущий мировой поставщик продукции и услуг для пациентов с хронической почечной недостаточностью, покупает американскую NxStage Medical Inc., производителя оборудования для диализа, за $2 млрд.

Fresenius заплатит $30 за акцию NxStage, что на 30% выше их стоимости на закрытие рынка 4 августа.

Сделка была одобрена советом директоров NxStage. Компаниям необходимо также получить согласие акционеров NxStage и регулирующих органов, говорится в пресс-релизе Fresenius.

NxStage производит оборудование, используемое в лечении тяжелых заболеваний почек. В 2016 году выручка компании составила $366 млн.

Fresenius намерена профинансировать покупку за счет свободных денежных средств и привлечения долга. Немецкая компания рассчитывает, что синергетический эффект от сделки в следующие 3-5 лет составит $80-100 млн до уплаты налогов.

Расходы на интеграцию двух компаний составят порядка $150 млн, сообщила Fresenius.

Покупка NxStage позволит "укрепить и диверсифицировать" бизнес Fresenius в США, отмечают в компании.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в 2018 году.

Акции Fresenius с начала текущего года подешевели на 6%, NxStage - на 12%.