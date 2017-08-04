В Украине зарегистрирован 5-й случай столбняка за год

Девочка 3,5 лет с диагнозом "столбняк" в тяжелом состоянии госпитализирована в Новояворовске (Львовская обл.), сообщает пресс-служба Минздрава на странице в "Фейсбук" в пятницу.

В настоящее время ребенку оказывается вся необходимая помощь. В больнице, где находится девочка, ей сразу ввели иммуноглобулин.

"По предварительным данным, ребенок заразился вследствие попадания в нос постороннего предмета, возбудитель столбняка попал в организм через слизистую оболочку. Ребенок не был вакцинирован", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что это пятый случай заболевание столбняком среди детей в Украине в этом году. Ни один из больных не был привит.

Столбняк - острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и проявляющееся сильными судорогами. От тяжелых форм этого заболевания смертность достигает более 50%. Предотвратить столбняк можно только с помощью вакцинации.

"Просим родителей вакцинировать детей в соответствии с украинским календарем плановых прививок и догнать пропущенные дозы, если ребенок не был вакцинирован вовремя", - призвали в Минздраве.