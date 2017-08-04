Медицина

13:48 04.08.2017

Мониторинговая группа отмечает недоступность хосписа в ЦГБ Кропивницкого

Мониторинговая группа национального превентивного механизма уполномоченного Верховной Рады по правам человека отмечает недоступность отделения для паллиативных пациентов в Центральной городской больнице Кропивницкого.

"Такое впечатление сложилось у членов мониторинговой группы, посетивших паллиативное отделение Центральной городской больницы города Кропивницкий, открывшееся лишь год назад", - сообщается в пресс-релизе омбудсмена.

В офисе омбудсмена уточняют, что отделение паллиативной помощи в ЦГБ Кропивницкого рассчитано на 15 коек, еще по пять паллиативных коек расположены в двух терапевтических отделениях этой больницы.

При этом в офисе отмечают неэффективное использование коечного фонда паллиативного отделения. Так, в 2016 году в терапевтических отделениях (10 паллиативных коек) медицинскую помощь получили 323 чел., а в паллиативном, где на 50% коек больше, всего 180 чел.

"Во время прибытия в это отделение, оборудованное в соответствии с международными стандартами, находилось всего семь человек, восемь коек были свободными", - сообщается в пресс-релизе омбудсмена.

Мониторы отметили надлежащие условия для паллиативных пациентов в специализированном отделении: палаты рассчитаны для одного-двух лиц, есть необходимая мебель, у каждой кровати - кнопка вызова персонала, санитарные комнаты переоборудованы для возможности обслуживания тяжелобольных пациентов. Есть комнаты для посетителей и волонтеров, пациентов регулярно посещают священники, для общения с которыми есть специальное помещение.

Вместе с тем мониторинговая группа выявила нарушения законодательства в части предоставления информированного добровольного согласия пациента на лечение и отсутствие подписей части пациентов о даче такого согласия.

Кроме того, выявлено, при выписке из отделения рецепты на опиоидные анальгетики не выписываются.

"Пациенты вынуждены обращаться по месту жительства к семейным врачам за такими рецептами, что нарушает непрерывность лечения", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в офисе омбудсмена отмечают неприемлемые для тяжелобольных пациентов правила пребывания в стационаре, согласно которым, в частности, они должны подниматься в 6 утра, а время их посещения посетителями ограничено двумя часами, тогда как как для паллиативных пациентов присутствие родных должно быть возможным даже ночью.

"Соответствующие акты реагирования Уполномоченного по правам человека в отношении указанных и других выявленных проблем и недостатков будут направлены руководству Министерства здравоохранения Украины и города Кропивницкий", - отмечается в пресс-релизе.

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