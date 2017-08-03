Медицина

18:43 03.08.2017

Минздрав планирует в августе передать в регионы бланки листов нетрудоспособности

Министерство здравоохранения планирует в августе передать в регионы бланки листов нетрудоспособности, сообщает ведомство.

По информации Минздрава, более 7,691 млн бланков на сумму 2,769 млн грн отпечатает ГП "Полиграфический комбинат "Заря", который стал победителем проведенного Минздравом тендера через систему ProZorro.

"Экономия государственного бюджета из выделенных 3 млн грн составила более 230 тыс. грн", - отмечает Минздрав.

Торги состоялись 18 июля, договор с победителем торгов был подписан 2 августа.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

МИД поручил украинскому посольству в Турции изучить вопрос по эпидситуации в стране

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

Стартовала правительственная программа "Доступные лекарства"

Современное диагностическое оборудование передал Винницкому военному госпиталю посол Японии в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты из "Оппоблока" просят миграционную службу проверить и.о. главы Минздрава Супрун на двойное гражданство

Более 600 тыс. жителей Днепропетровской области воспользовались программой "Доступные лекарства"

Главврач Запорожской облбольницы уведомлен о подозрении

Программой "Доступные лекарства" воспользовалось более 1,5 млн человек - Гройсман

Реестр "Доступных лекарств" расширяется за счет новых производителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog8721.html
РЕКЛАМА