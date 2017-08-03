Минздрав планирует в августе передать в регионы бланки листов нетрудоспособности

Министерство здравоохранения планирует в августе передать в регионы бланки листов нетрудоспособности, сообщает ведомство.

По информации Минздрава, более 7,691 млн бланков на сумму 2,769 млн грн отпечатает ГП "Полиграфический комбинат "Заря", который стал победителем проведенного Минздравом тендера через систему ProZorro.

"Экономия государственного бюджета из выделенных 3 млн грн составила более 230 тыс. грн", - отмечает Минздрав.

Торги состоялись 18 июля, договор с победителем торгов был подписан 2 августа.