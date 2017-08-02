Медицина

17:14 02.08.2017

Главврач Запорожской облбольницы уведомлен о подозрении

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во вторник уведомили о подозрении в совершении преступлений задержанного в тот же день главного врача Запорожской областной больницы.

Как сообщается на официальном сайте НАБУ, главврач подозревается в преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

"Должностное лицо подозревается в организации незаконной закупки автомобилей скорой помощи, в результате чего государству нанесено 13 млн грн убытков", - сообщается на сайте антикоррупционного бюро.

Как сообщалось, главный врач Запорожской областной больницы задержан 1 августа во время следственных действий в медучреждении в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебными лицами Запорожской обладминистрации и Запорожской клинической больницы служебным положением, в результате чего интересам государства нанесены убытки в особо крупных размерах.

По версии следствия, задержанный в сговоре с другими служебными лицами больницы и ООО в 2012 году организовал незаконную процедуру закупки автомобилей скорой медпомощи за счет субвенции из государственного бюджета по программе субвенции местным бюджетам на приобретение медицинского транспорта и оборудования для учреждений здравоохранения.

В результате для потребностей возглавляемого им коммунального медицинского заведения за бюджетные средства было приобретено 26 ед. легковых специальных (санитарных) автомобилей, комплектация и технические параметры которых не соответствовали требованиям стандартов Украины и эксплуатация которых по прямому назначению была невозможной. Также, по версии следствия, в результате этих действий государству были нанесены убытки на общую сумму 13 млн грн.

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