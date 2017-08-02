"Наш край" требует от Кабмина разработать конституционный проект медреформы вместо поисков обоснования платной медицины

Политическая партия "Наш край" требует от правительства Украины прекратить искать очередные обоснования для внедрения платной медицины и немедленно разработать конституционную программу медицинской реформы.

В обнародованном пресс-службой "Нашего края" в среду сообщении говорится, что данное требование указано в обращении к Кабмину сопредседателя партии Александра Мазурчака. По его словам, правительство должно прекратить пропагандировать преимущества платной медицины и немедленно разработать медреформу в соответствии с Конституцией или подготовить изменения в Основной закон страны.

"Недавно Минздрав распространил сообщение о готовности украинцев платить за медицину. Очередная манипуляция от чиновников, которая построена на результатах исследования 2014 года о благотворительных взносах украинцев на лечение. Теперь для власти средства, которые люди платят врачам от безысходности и недофинансированности медицины, является доказательством их готовности к платной медицине. Вместо того, чтобы разработать план развития системы здравоохранения, правительство думает только о том, как больше заработать на людях", – отметил А.Мазурчак.

Он обратил внимание, что Минздрав до сих пор не владеет информацией о реальных объемах финансов, которые украинцы тратят на медицину.

"Использование отчета исследования, проведенного несколько лет назад, давности для обоснования сегодняшних действий свидетельствует об отсутствии информации об объемах финансов, которые реально тратят украинцы на лечение. Минздрав не волнует, почему миллионы украинцев несут деньги в благотворительные фонды больниц, а делает выводы, что они готовы платить за медицинскую помощь", – отметил А.Мазурчак.

"Наш край" требует от правительства прекратить искать обоснования для легализации платной медицины и сосредоточиться на разработке реальной медицинской реформы.

"Нужно немедленно разработать программу осовременивания и модернизации государственной медицинской инфраструктуры, внести поправки в бюджет на следующий год для повышения зарплат врачам и увеличения финансирования государственных учреждений здравоохранения. Не нужно превращать вынужденную "благотворительность" в платную медицинскую помощь", – резюмировал политик.