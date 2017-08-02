Дефицит или отсутствие в аптеках "Доступных лекарств" обусловлен некорректным расчетом потребности

Дефицит или отсутствие в аптеках лекарственных средств, входящих в программу реимбурсации (возмещения стоимости) "Доступные лекарства" обусловлены некорректным расчетом потребности в этих препаратах, считает директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) Владимир Руденко.

"Проблема дефицита лекарств по этой программе сегодня существует, но не по вине аптек. Когда лекарств нет у производителя, дистрибьютора, то понятно, что и в аптеках они будут отсутствовать. Ситуация с дефицитом сложилась потому, что никто от начала программы не спрогнозировал, какое количество лекарств потребуется населению", - цитирует пресс-служба АПАУ директора ассоциации.

Он отметил, несмотря на ряд недостатков программа реимбурсации "набирает обороты", а случаи невыплаты аптекам средств по ней не носят массового характера.

"На сегодня более 6 тыс. аптек, а это почти каждая третья аптека в Украине, внедрились в программу, около 80% участников - это частные аптечные учреждения, в том числе члены АПАУ. Конечно, невыплата долгов по прошлой программе (программа реимбурсации стоимости лекарств от гипертонии 2012-2014гг), и несвоевременный возврат средств в ряде областей по действующей немного настораживают. Но такие случаи не носят массовый характер", - подчеркнул он.

Как сообщалось, приказом №856 от 26 июля 2017 года утвержден новый реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению. В новый реестр вошли 199 препаратов, стоимость 30 из них государство будет возмещать в полном объеме. В предыдущем реестре были включены 157 торговых названий по 21 международному непатентованному названию (МНН) для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), бронхиальной астмы и сахарного диабета II типа.

Программа реимбурсации "Доступные лекарства" стартовала в Украине 1 апреля 2017 года. На реализацию программы было выделено 500 млн грн.

В программе принимают участие 157 торговых названий лекарственных средств по 21 международному непатентованному названию.