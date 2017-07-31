Минздрав разрешил аптекам до 15 августа продавать по старым ценам остатки лекарств по программе реимбурсации

Министерство здравоохранения Украины разрешило аптекам до 15 августа 2017 года продавать остатки лекарств, включенных в программу реимбурсации "Доступные лекарства", по действовавшим до 26 июля ценам.

Согласно приказу №875 от 28 июля, обнародованному на сайте ведомства, речь идет о подлежащей возмещению стоимости лекарств, закупленных аптеками до 26 июля, когда начал действовать обновленный перечень препаратов, входящих в программу возмещения стоимости.

Как сообщалось, Минздрав приказом №856 от 26 июля 2017г утвердил новый реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению. В новый реестр вошли 199 препаратов, стоимость 30 из них государство будет возмещать в полном объеме.

В новом перечне на 42 препарата больше, чем в действовавшем до этого. Добавилось 33 лекарственных средства для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, четыре препарата для больных бронхиальной астмой, пять для людей с сахарным диабетом II типа.

Как сообщалось, правительственная программа по реимбурсации лекарственных средств стартовала в Украине в апреле 2017 года. Предыдущий реестр содержал 157 препаратов.

В настоящее время к программе присоединилось более 6 тыс. аптечных учреждений.