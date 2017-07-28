БХФЗ заявляет о незаконных попытках завладеть акциями компании

ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ, Киев) заявляет о незаконных попытках завладеть акциями компании.

"БХФЗ выявило мошенническую группировку, которая через поддельные документы и сомнительные иски в судах пытается завладеть акциями одного из крупнейших фармпроизводителей Украины", - сообщается в пресс-релизе компании.

В компании отмечают, что ее адвокаты уже подали заявление в полицию в интересах акционера-пенсионера, которого незаконно лишили восьми акций.

Кроме того, компания сообщает, что "юристы БХФЗ зафиксировали несколько безосновательных исков, поданных в суды Киева и городов прифронтовой зоны от неизвестных лиц".

В частности, компания сообщает, что суды Луганской области оставили без рассмотрения иски неизвестного лица к акционерам БХФЗ "Белдор Групп" и "Леник Групп" о взыскании долга и обязательства совершить действия. В июле 2017 году Хозяйственный суд Киева вернул два подобных исковых заявления от ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" к акционерам БХФЗ.

"Сейчас адвокаты БХФЗ готовят соответствующие адвокатские запросы и заявление об уголовном производстве по выявленным фактам попыток или намерений завладения акциями", - сообщает компания.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в июне повторно разрешил ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" приобрести акции ПАО "БХФЗ".

В 2016 году фирма "Дарница" не воспользовалась предыдущим разрешением АМКУ, приобретя лишь несколько десятков акций и увеличив свою долю в уставном капитале БХФЗ менее чем на 1% – с 29,95% до 30,54%.