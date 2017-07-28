Медицина

09:26 28.07.2017

Супрун призывает пациентов информировать об отсутствии в больницах информации о наличии закупленных за бюджетные средства лекарств

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун призывает пациентов информировать Министерство здравоохранения в случае отсутствии в больницах информации о наличии лекарственных средств, закупленных за бюджетные средства.

"Есть требование: каждая больница и любое другое медицинское учреждение должны выставить список лекарств, которые есть в наличии. Вы (пациенты – ИФ) должны их видеть. Если их нет, вы обязаны требовать у главного врача, чтобы это было. Если тот отказывается, вы можете написать на нашем сайте или с 15 августа можете позвонить на "горячую линию", - сказал она на пресс-конференции в Киеве в четверг.

У.Супрун отметила, что до конца августа "должно быть много лекарств, которые будут поставлены в больницы".

Как сообщалось, Минздрав в четверг подписал договора на закупку лекарств и изделий медназначения за средства госбюджета 2017 года на сумму 5,9 млрд грн с тремя международными организациями - программой развития ООН (ПРООН, UNDP), фондом ЮНИСЕФ и британским закупочным агентством Crown Agents.

Ведомство рассчитывает, что первые поставки по закупкам за бюджет 2017 года начнутся в октябре. Поставки за бюджет 2016 года планируется завершить до конца августа.

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Интерфакс-Украина
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