Медицина

13:40 27.07.2017

Минздрав изменил систему оплаты международным организациям за закупленные лекарства

Министерство здравоохранения Украины изменило систему оплаты международным организациям, которые закупают лекарственные средства и изделия медназначения за средства госбюджета, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на пресс-конференции в четверг.

"Теперь мы не будем делать предоплату, мы будем оплачивать только после проведения тендера, когда будет известно, что закупается", - сказала она.

Ранее систему международных закупок неоднократно критиковали, в частности, из-за требований международных организаций работать со 100%-ной предоплатой. Выделенные из госбюджета деньги сразу переводились на счета этих международных организаций до проведения закупок.

Как сообщалось, Минздрав в четверг подписал договоры на госзакупку лекарств с тремя международными организациями - программой развития ООН (ПРООН, UNDP), фондом ЮНИСЕФ и британским закупочным агентством Crown Agents за средства госбюджета 2017 года на сумму 5,9 млрд грн.

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Интерфакс-Украина
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