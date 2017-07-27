Минздрав рассчитывает на поставку закупленных за госбюджет-2017 лекарств в октябре

Министерство здравоохранения рассчитывает, что поставки лекарственных средств и изделий медназначения, закупленных за средства госбюджета 2017 года, начнутся в октябре.

Как сообщила и.о.министра здравоохранения Уляна Супрун на пресс-конфернции в Киеве в четверг, до конца августа будут полностью поставлены лекарства и медизделия, закупленные за средства госбюджета 2016 года.

Она также отметила, что поставки за 2017год будут проводиться более мелкими партиями, а не единоразово одной партией весь закупленный объем.

По словам У.Супрун, это позволит обеспечивать непрерывность лечения.

Как сообщалось. Минздрав в четверг подписал договора на закупку лекарств и изделий медназначения за средства госбюджета 2017 года на сумму 5,9млрд грн с тремя международными организациями - программой развития ООН (ПРООН, UNDP), фондом ЮНИСЕФ и британским закупочным агентством Crown Agents.