Минздрав подал в Кабмин проект постановления о создании национального закупочного агентства

Министерство здравоохранения Украины внесло в Кабинет министров проект постановления о создании национального закупочного агентства, которое будет заниматься закупкой лекарственных средств и изделий медицинского назначения за средства госбюджета, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Мы работаем над созданием закупочного агентства и уже подали в Кабмин проект постановления. В настоящее время завершается процесс его согласования", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в четверг.

У.Супрун отметила, что это закупочное агентство с 2019 года должно осуществлять все закупки лекарств и изделий медназначения за средства госбюджета.