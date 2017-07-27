Медицина

12:57 27.07.2017

Минздрав подал в Кабмин проект постановления о создании национального закупочного агентства

Министерство здравоохранения Украины внесло в Кабинет министров проект постановления о создании национального закупочного агентства, которое будет заниматься закупкой лекарственных средств и изделий медицинского назначения за средства госбюджета, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Мы работаем над созданием закупочного агентства и уже подали в Кабмин проект постановления. В настоящее время завершается процесс его согласования", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в четверг.

У.Супрун отметила, что это закупочное агентство с 2019 года должно осуществлять все закупки лекарств и изделий медназначения за средства госбюджета.

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Интерфакс-Украина
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