Минздрав утвердил новый реестр "Доступных лекарств"

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению.

Соответствующий приказ №856 от 26 июля обнародован на сайте ведомства.

В целом новый реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, содержит 199 позиций, стоимость 30 из них государство будет возмещать в полном объеме.

Таким образом, в новом перечне стало на 42 препарата больше – добавилось 33 медикамента для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, четыре препарата для больных бронхиальной астмой, и пять для людей с сахарным диабетом II типа.

В перечне представлены препараты 21 европейского производителя, 17 украинских, четыре индийских и один израильский.

Реестр содержит информацию о торговом названии препаратов, форме выпуска, дозировке, производителе, розничной цене за упаковку и сумму доплаты пациентом, в случае если стоимость препараты превышает предельную оптово-отпускную цену.

Как сообщалось, правительственная программа по реимбурсации лекарственных средств стартовала в Украине в апреле 2017 года.

С ее начала около 3,6 млн пациентов получило лекарственные средства общей стоимостью 126 млн грн.

Предыдущий реестр содержал 157 препаратов.

В настоящее время к программе присоединилось более 6 тыс. аптечных учреждений.