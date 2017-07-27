Медицина

11:23 27.07.2017

Минздрав утвердил новый реестр "Доступных лекарств"

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению.

Соответствующий приказ №856 от 26 июля обнародован на сайте ведомства.

В целом новый реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, содержит 199 позиций, стоимость 30 из них государство будет возмещать в полном объеме.

Таким образом, в новом перечне стало на 42 препарата больше – добавилось 33 медикамента для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, четыре препарата для больных бронхиальной астмой, и пять для людей с сахарным диабетом II типа.

В перечне представлены препараты 21 европейского производителя, 17 украинских, четыре индийских и один израильский.

Реестр содержит информацию о торговом названии препаратов, форме выпуска, дозировке, производителе, розничной цене за упаковку и сумму доплаты пациентом, в случае если стоимость препараты превышает предельную оптово-отпускную цену.

Как сообщалось, правительственная программа по реимбурсации лекарственных средств стартовала в Украине в апреле 2017 года.

С ее начала около 3,6 млн пациентов получило лекарственные средства общей стоимостью 126 млн грн.

Предыдущий реестр содержал 157 препаратов.

В настоящее время к программе присоединилось более 6 тыс. аптечных учреждений.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

Стартовала правительственная программа "Доступные лекарства"

Современное диагностическое оборудование передал Винницкому военному госпиталю посол Японии в Украине

В Киеве на прошлой неделе заболеваемость гриппом выросла на 8,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Медучреждения будут обязаны отчитываться за благотворительные взносы с начала 2018г

Комната Рональда МакДональда откроется во львовском "Охматдете"

Харьковский горсовет просит выделить дополнительно 22 млн.грн на инсулин

Индийский фармэкспорт в США может увеличиться в 2017-2018 гг

Минздрав утвердил распределение препарата для детей с врожденными иммунодефицитами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4606.html
РЕКЛАМА